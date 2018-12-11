Фанатки Кокорина провели флешмоб у «Газпром Арены», чтобы поздравить футболиста с Рождеством

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Петербуржцы пришли к стадиону с плакатами, на которых есть фотографии братьев Кокориных. Болельщики «Зенита» просят свободы для их любимого игрока и его брата. Помимо прочего, им захотелось поздравить Александра с праздниками.На этот раз у «Газпром Арены» собралось чуть больше 10 человек. После того, как они сняли видео, болельщики, озябнув, пошли в кафе, где знакомились, пили чай и планировали дальнейшие акции в поддержку Кокорина, говорится в «Фонтанке».