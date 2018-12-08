Очевидцы рассказали о найденной енотовидной собаке в Песочном





Пушистого зверька обнаружили сегодня, седьмого января, на территории Национального медицинского исследовательского центра онкологии Н.Н. Петрова. Собака, похожая на енота, прячется от глаз людей под козырьком и пытается остаться незамеченной. Милый зверек попал под прицел камеры – видео выложили в социальную сеть «Вконтакте».Находка стала поводом для обсуждений. Некоторые считают, что он может быть болен, другие пишут, что собака-енот мог выйти из леса в поисках еды. Третьи убеждены, что животное выглядит чисто и аккуратно, а, значит, он потерялся и не может найти сврй дом. Пока что дальнейшая судьба зверька неизвестна.