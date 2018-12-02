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Петербургский художник взял для персонажей настольной игры логотип Кировского завода (фото)
19:24
Тэги: художники, игра, социальная сеть, кировский завод
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