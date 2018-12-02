Петербургский художник взял для персонажей настольной игры логотип Кировского завода (фото)





По его словам, ему было интересно работать с классической шестеренкой, в центре которой находится буква “К”. Ему хотелось вооружить получившегося монстра и несколько идей для этого ему подсказали гербы в вестибюле метро “Кировский завод”.





Пользователи соцсети уже сравнили получившегося персонажа с “Железной няней”из мультфильма “Смешарики”. Художник занимается созданием комиксов и настольных игр, работает иллюстратором в издательстве.





Художник Владимир Лопатин, работающий под именем “Питерский панк” использовал при создании персонажей своей настольной игры логотип Кировского завода, о чем сообщил на странице своего проекта в социальной сети “Вконтакте”.