“Молодежка” России по хоккею вернулась на родину с бронзовой медалью чемпионата мира





В матче за третье место российской команде нужно было обыграть Швейцарию — что у них и получилось: 5:2 в пользу России. Американцы, которые остановили команду Валерия Брагина в полуфинале, сразились с финнами и проиграли 2:3. Игроки сборной Финляндии становятся чемпионами.





По данным в сети, “молодежка” России получает уже девятую бронзу за историю участия в турнире с 1994 года — столько же у нее серебряных медалей. Последний раз команда брала золото в 2011.





Вечером 7 января молодежная сборная РФ по хоккею привезла в Москву бронзу чемпионата мира, сообщает ТАСС. Это вторая бронза подряд — с тем же результатом хоккеисты выступили в 2017 году.