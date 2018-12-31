На стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга начинается Фестиваль огня "Рождественская сказка"





Мероприятие проходит на стрелке Васильевского острова. В программе обещают фейерверки, 3D-видео, fire-шоу, арт-инсталляцию на здании Биржи. Завершится представление в 21:10, но для тех, кто пропустит праздник, программу повторят в точности на следующий день 8 января. Гостям рекомендуют добираться до места пешком от станций “Адмиралтейская” и “Спортивная-2”. Ранее Горэлектротранс сообщил, что общественный транспорт будет объезжать Биржевую площадь.





На празднике холодно не будет: сейчас в Санкт-Петербурге 0 градусов, хотя ветер в достигает 5 м/с — остается надеяться, что он не послужит помехой для организаторов.





В понедельник 7 января на Васильевском острове Санкт-Петербурга в 19:00 начинается Фестиваль огня “Рождественская сказка”, сообщают в комитете туризма города, который выступает организатором.