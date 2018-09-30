Иномарка съехала с перекрестка Ленинского и Зины Портной, снесла знак и врезалась в ларек (фото)





По сообщениям очевидцев, иномарка снесла столб со знаком, но каким-то образом не задела никого из людей, ждущих транспорта. Сообщается, что автомобиль съехал с дороги после столкновения с “Яндекс.Такси”, который остался стоять на перекрестке.





На место уже прибыли спасатели и пытаются достать водителя. Его состояние должны оценить медики. В Петербурге прошел снегопад и на дорогах скользко.





В понедельник 7 января около 17:30 на перекрестке Ленинского пр. и ул. Зины Портной черный автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в ларек рядом с остановкой общественного транспорта, сообщает группа “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.