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Иномарка съехала с перекрестка Ленинского и Зины Портной, снесла знак и врезалась в ларек (фото)
18:06
Тэги: дтп, ленинский проспект, иномарка
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