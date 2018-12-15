Томос о независимости православной церкви Украины привезли в Киев и увозят обратно в Стамбул





Документ должен подписать весь Синод Константинопольского патриархата. Согласно документу, ПЦУ (Православная Церковь Украины) не сможет назначать собственных епископов, а ее сфера влияния ограничена Украиной, сообщает РИА Новости. В РПЦ заявили, что подобная бумага является “пустышкой”. Отношения с Констанопольским патриархатом уже разорвали как РПЦ, так и каноническая УПЦ.





Томос о независимости новой православной церкви Украины возвращается в Стамбул после того, как его доставили в Киев на Рождество 6 января, сообщает религиозный департамент минкультуры Украины.