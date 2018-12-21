Владимир Путин и Александр Беглов рассмотрели план развития Петербурга на 5 лет вперед





Путин и Беглов рассмотрели план действий, направленных на соцэкономическое развитие города на 5 лет вперед — до 2024. Кроме этого президент в сопровождении градоначальника нанес визит в детский хоспис Невского района — первое подобное медучреждение в стране, работающее с 2010 года, сообщает администрация.





Как известно, строительство — непосредственная специальность Беглова и именно должно стать его фокусом его деятельности на посту губернатора: он окончил СПБГАСУ (промышленное и гражданское строительство), имеет кандидатскую степень в области технических наук и докторскую в области экономических, сообщает администрация города.





Путин прибыл в Петербург 6 декабря: его приезд как обычно вызвал в городе пробки, о чем сообщил Яндекс.Пробки.









Владимир Путин и Александр Беглов поговорили о результатах работы администрации Санкт-Петербурга в прошедшем 2018 году, сообщили Gazeta.SPb в администрации города 7 января. Врио губернатора представил отчет о выполнении задач, которые передним поставил президент РФ.