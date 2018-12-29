Жилой частной дом загорелся в Красносельском районе Санкт-Петербурга





Пожар произошел на ул. Толмачева в Сергиево, историческом районе Петербурга, до 2016 года носившего официальное название Володарский. Горел частный дом неподалеку от Андреевской церкви.



Общая площадь возгорания составила 30 м2. На вызов прибыло три пожарные машины и 15 спасателей. Вызов поступил в 15:45: специалисты прибыли и погасили огонь в 16:30. Причина точно не известна, но по сообщениям МЧС в результате пожара никто не пострадал.





В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой частный дом в один этаж, сообщили Gazeta.SPb в МЧС Санкт-Петербурга и Ленобласти.