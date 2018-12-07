В Челябинске мальчика атаковал волк. Его владелец уверяет, что детям полезно общаться с хищником





Как передает портал URA.RU, хозяин волка Сергей П. выгуливает своего питомца в этом месте ежедневно и позволяет детям с ним общаться - по его мнению, это полезно для психики. Администрация парка произошедшее не комментирует. Пользователи сети обеспокоены, считают, что владелец волка поступает недобросовестно и его нужно отдать под суд.





В Челябинске в парке имени Гагарина ребенка атаковал волк, видео с нападением появилось в сети. На видео можно разглядеть как волк хватает мальчика за ногу, а сзади его оттаскивает за ошейник женщина.