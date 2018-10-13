Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграла “Золотой глобус” как лучшая драма





Картина “Звезда родилась”, которой критики предсказывали победу в главной номинации, в итоге получил приз только за “Лучшую песню”. Лучшим киноавтором признали Альфонсо Куарона за снятый им фильм “Рома” про мексиканскую семью в условиях обстановки в 70-ых годах.





Среди актеров были отмечены Кристиан Бейл, Вигго Мортенсен, Гленн Клоуз, Оливия Колман.





Церемонию ”Золотой глобус” проводят с 1944 года: призы вручают на основе мнений около 90 киножурналистов Голливуда.





В Лос-Анжелесе 7 января объявили результаты премии “Золотой глобус”, передает NBC. Лучшей драмой признали “Богемскую рапсодию”, а Рами Малек, сыгравший в ней Фредди Меркьюри, стал лучшим актером.