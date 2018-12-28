В поселке Песочное нашли напуганную енотовидную собаку (видео)





Зверек был сильно напуган. Его нашли в подвале на территории НИИ Петрова.





Видео опубликовано в группе в «Вконтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Петербурга». Пользователи Сети отметили, что животное, скорее всего домашнее. Возможно, его просто выкинули на улице недобросовестные хозяева, либо зверек потерялся.











«Да наиграются и выкидывают. Сложно их содержать», - пишет один комментатор.





«Главное, чтобы на воротник не отловили», - отметил другой пользователь Сети.











К счастью, зверек уже нашел новый дом.



Фото: скрин











В поселке Песочное местные жители нашли в подвале енотовидную собаку.