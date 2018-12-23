В Черном море затонул сухогруз: на борту были россияне, украинцы и азербайджанцы





Сигнал SOS приняли в 08:10. На корабле было 13 человек, спасти удалось семерых, двое погибли, сообщает администрация. В воздух подняли вертолеты спасения. На судне служили 9 украинцев, двое россиян и двое азербайджанцев, корабль шел под флагом Панамы.





По данным в сети, судна типа "Волго-Балт" предназначены для перевозки массовых грузов, таких как руда или зерно. Их разрабатывали по чертежам судов 1960-ых годов.









У турецких берегов произошло кораблекрушение: ко дну пошел сухогруз “Волго-Балт” утром 7 января, сообщает РИА Новости цитируя администрацию провинции Самсун.