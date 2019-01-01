В Ленобласти сотрудники порта спасли израненного тюленя (видео)











Судя по кадрам животное изранено и находится в тяжелом состоянии.





"Нужно было не отпускать,а вызывать спасателей тюленей.Они быстро приезжают и забирают животных,лечат и выпускают .А так шансов мало", - пишет пользователь Сети.





Тюленю нужна помощь, поэтому общество по спасению тюленей просит тех, кто заметит его звонить по номеру 699-23-99.









Сотрудники порта в Приморске в Ленинградской области спасли запутавшегося в рыболовных сетях молодого тюленя, сообщается в группе «Вконтакте» «Интересный Приморск».