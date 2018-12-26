В Санкт-Петербурге загорелась сауна. На место прибыли пожарные и реанимация (фото)





В 14:51 в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что возгорание ликвидировано. На вызов приехало три машины и 15 человек личного состава. Очевидцы сообщают, что на место прибыла реанимация, но о пострадавших пока не сообщали. Пользователи сети отпускают остроты: “По-черному затопили”, пишут некоторые.





Напомним, на пр. Художников тушили трехкомнатную квартиру .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



Во Фрунзенском районе 7 января прохожие заметили дым из сауны рядом с рестораном “Ширван” на Бухаресткой ул., передают свидетели в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. На фотографиях, опубликованных в соцсети, видно, что на месте уже прибыли пожарные.