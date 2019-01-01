На Белоостровском шоссе в Петербурге произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали









Пострадавшие доставлены в больницы, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.



Ранее сообщалось о том ДТП произошло около 11:30 на 3-м км Белоостровского шоссе. По предварительной информации Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Land Rover. Водитель Hyundai скончался на месте, в Land Rover - четверо пострадавших.Пострадавшие доставлены в больницы, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.Ранее сообщалось о том , что в массовом ДТП на Пла нерной улице пострадали дети. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



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В Курортном районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали, сообщили Gazeta.SPb в отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.