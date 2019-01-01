Пассажиры метро Санкт-Петербурга встретили на “Адмиралтейской” Человека-паука





Человек-паук станцевал перед зрителями в черном костюме и новогодней шапочке и показал несколько акробатических трюков.





Человек-паук — герой комиксов, придуманный авторами Стэном Ли и Стивеном Дитко в 1962 году. Широкую популярность он обрел после кинотрилогии Сэма Рейми, выпущенной в 2002-ом году: роль героя исполнил Тоби Магуайр. Традиционно Человек-паук носит красно-синий костюм, а черное облачение носит “злая” версия героя, появляющаяся в “Человеке паке 3: Враг в отражении”.





В понедельник 7 января в метро Санкт-Петербурга заметили Человека-паука, о чем жители города поспешили сообщить в соцсетях. В Instagram обсуждают видео выступления супергероя на станции “Адмиралтейская”.