Кадры восьмого сезона сериала “Игра престолов” попали в сеть

на YouTube . Первые кадры финального сезона сериала “Игра престолов” можно увидеть в тизере сериалов, который разместила телекомпания НВО





В тизере можно увидеть, как вместе собираются герои саги Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. В тизере также можно наблюдать кадры из “Хранителей”, “Настоящего детектива”, “Большой маленькой лжи”, “Чернобыля”.





Как сообщает “Газета.Ru”, премьера восьмого сезона культового сериала должна состояться на телеканале НВО в апреле 2019 года.