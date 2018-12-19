Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Рождеством

Губернатор Ленинградской области с праздничным поздравлением обратился ко всем жителям региона, в особенности к православным христианам. Об это пишет Ленинградская областная телекомпания.





Дрозденко отметил, что в праздничные дни в мире царит совершенно особая атмосфера, в которой мы обращаемся к вечным ценностям.





В своем поздравлении губернатор Ленобласти обратился к православным христианам региона, высказал признательность за их вклад в дело возрождения родной земли.





“Не сомневаюсь, что и в дальнейшем, наша область будет преображаться нашими совместными трудами, подтверждая свою славу одного из ведущих духовных центров России” - отметил Дрозденко.