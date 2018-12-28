«Зенит» предложил более десяти млн евро за игрока молодежной сборной Голландии





«Зенит» предложил за игрока десять млн евро. Примерно в такую же сумму оценивает игрока "Фейеноорд".





Летом прошлого года Сен-Жюст перешел в «Фейеноорд из «Херенвена», подписав с роттердамским клубом контракт, рассчитанный на четыре года. В составе «Фейеноорда» футболист завоевал Кубок страны и два Суперкубка.









Петербургский клуб «Зенит» намерен приобрести 22-летнего центрального защитника «Фейеноорда» и молодежной сборной Голландии Джерри Сен-Жюст, сообщает RTV Rijnmond.