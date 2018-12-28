Младенец, который провел 30 часов под завалами дома в Магнитогорске, пришел в сознание

Чудом спасенный из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске младенец пришел в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.





Состояние ребенка, отмечают специалисты, существенно улучшилось. Он начал реагировать на окружающих, у малыша появился голос. На сегодня главный вопрос, который стоит перед специалистами, как будет проходить восстановление малыша после полученных травм - врачи пока не знаю, что будет с правой ногой десятимесячного малыша, которая получила серьезное обморожение и перелом после 30-часового заточения под обломками.





Вероника Скворцова также отметила, что процесс заживления ноги будет долгим.