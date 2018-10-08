Пенсионер умер в сугробе возле собственного дома

Пенсионеру было 72 года, его тело обнаружили в сугробе прохожие. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Пожилой мужчина был найдет лежащим лицом в снег у дома 9 по улице Чистякова в городе Пушкин.





Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, зафиксировали смерть. Тело пенсионера отправлено в морг для установления причины смерти.