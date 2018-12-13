Подозреваемому в убийстве мужчины в Сясьстрое избрана мера пресечения

По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний мужчина, который полностью изобличен в содеянном.





По версии следствия, в ночь на 6 января подозреваемый вместе со своей сожительницей и общим знакомым находились в комнате общежития, расположенного на одной из улиц города Сясьстрой Волховского района Ленобласти. В ходе совместного распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела своего гостя. Для того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело погибшего мужчины и оттащил его фрагменты недалеко от своего места жительства, к соседнему общежитию.





По предварительной информации, причиной зверского убийства стало замечание из-за избитой женщины.





Следователь территориального отдела СКР подробно допросил задержанного по обстоятельствам дела, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с содержанием под стражей.





Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил.





Ранее сообщалось о том, что п реступник, задушивший жен щину в Лужском районе, отправится за решётку.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 28-летнего жителя города Сясьстрой, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.