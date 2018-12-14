СМИ:  «Зенит» досрочно вернул Ригони из аренды в «Аталанте», заплатив около 1 млн евро





Как сообщает издание Olé, «Зенит» за досрочное расторжение контракта заплатил итальянскому клубу "Аталанта" почти один млн евро.



Переговоры о переходе игрока на правах аренды в аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» завершились неудачно, и теперь Ригони будет играть в составе «сине-бело-голубых».





Последние полгода Ригони на правах аренды выступал за «Аталанту». В текущем сезоне он провел двенадцать матчей и забил три мяча.







Фото: Instagram













Петербургский клуб «Зенит» принял решение досрочно вернуть из аренды аргентинского футболиста Эмилиано Ригони.