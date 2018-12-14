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СМИ:  «Зенит» досрочно вернул Ригони из аренды в «Аталанте», заплатив около 1 млн евро

13:07
Тэги: Эмилиано Ригони , зенит, футбол
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Тэги: Эмилиано Ригони , зенит, футбол



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