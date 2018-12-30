Путин в Рождество произвел полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости

В понедельник, 7 января, в Рождество Христово президент России Владимир Путин произвел традиционный полуденный выстрел из пушки, расположенной на Петропавловкой крепости. Об этом сообщают “РИА.Новости”.





Там самым глава государства дал старт праздничным гуляниям в центре Санкт-Петербурга.





Вместе с Путины выстрел произвел и почетный строитель России Владимир Бендет. Сегодня ему исполнилось 85 лет. Президент поздравил заслуженного работника с днем рождения и подарил почетному строителю памятную ручку.