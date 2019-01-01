Любовь к алкоголю у петербургского студента оказалась сильнее здравого смысла. За спиртным он вышел в окно.

Пьяный альпинист предпринял попытку выйти в окно в субботу, 6 января, около 07:40. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. 21-летний студент Университета путей сообщения обнаружил, что алкоголь закончился и решил отправиться за добавкой.





Выйти традиционным способом не получилось, поскольку дверь оказалась заперта. Тогда молодой человек решил выйти через окно. Балансировать долго не получилось, студент сорвался с карниза. В доме 22/24 по Малой Посадской улице, где произошел инцидент, находится общежитие СПб ПГУПС.





Сорвавшегося студента забрала карета скорой помощи. Его доставили в Покровскую больницу.