Накануне новогодних праздников в Петербурге угнали Infiniti хоккеиста Артемия Панарина

В полицию обратилась мать Панарина. Она сообщила о том, что автомобиль угнали накануне новогодних праздников. Машина была припаркована недалеко от дома на Свердловской набережной.



Автомобиль объявлен в федеральный розыск, проводятся мероприятия, направленные на поиск злоумышленников.





Сам Панарин сейчас находится в США.















Фото: Instagram Ранее сообщалось о том, что Me rcedes стоимостью четыре млн рублей угнали с парковки ТРЦ на Пулковском шоссе.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Instagram

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивают Infiniti G25, который принадлежит хоккеисту НХЛ, ранее выступавшему за СКА, Артемию Панарину.