С пожаром в трехкомнатной квартире на проспекте Художников боролись 15 спасателей

Сообщение о пожаре в доме 34/12 на проспекте Художников Выборгского района поступило на номер экстренной службы в 10:30. Об этом сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу.





На место происшествия выехали 15 спасателей и три единицы техники. Выяснилось, что горит жилая трехкомнатная квартира. В результате возгорания обгорела обстановка на площади 10 метров квадратных.





Спасателям удалось ликвидировать пожар в 11:06. Как отмечают в ведомстве, сведения о пострадавших не поступали.