Кавказца подозревают в растлении 15-летней петербурженки

Уборщица водочного завода 36 лет, а также мать пострадавшей несовершеннолетней девушки пришла в отделение полиции вечером, 6 января. По словам женщины, неизвестный кавказец по имени Вугар растлил ее 15-летнюю дочь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикритые".





По словам заявительницы, все произошло 29 декабря 2018 года в квартире на проспекте Стачек. Потерпевшая девушка нигде не учится. Подозреваемый 24-летний безработный мужчина имеет российское гражданство.





Сотрудники полиции задержали и передали в Следственный комитет подозреваемого.