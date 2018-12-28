В общежитии поселка Тельмана нашли мертвого двухлетнего младенца

В воскресенье, 6 января, в Тосненском районе Ленинградской области был обнаружен труп двухлетнего ребенка. Тело нашли в общежитии поселка Тельмана. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Ребенок был обнаружен около 18:00. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле малыша не обнаружили. Также сообщает, что на одежде ребенка обнаружены рвотные массы, предполагается, что перед смертью малыша рвало. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Следователь также отправил на экспертизу детскую кофту со следами рвотных масс.





Семья ребенка не состояла на учете в полиции и органах опеки.