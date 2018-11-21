Любовь к табаку заставила россиян в 2018 году заплатить 74 млн рублей

По итогу 2018 года в МВД рассказали про общую сумму, которую заплатили россияне в минувшем году за курение в неположенных местах. В копилку штрафов, которых накопилось на 74 млн рублей, основной вклад внесли жители Москвы, Московской области и Краснодарского края.





В 2018 году сотрудники правоохранительных органов составили более 365 тысяч протоколов по статье “нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах”.





Напомним, что закон, запрещающий курить в общественных местах, вступил в силу на территории России 1 июня 2013 года. Размер штрафа составляет от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от того, где было совершено правонарушение.



