Илья Воробьев: «Хорошая «плей-оффовская» игра»

«Хорошая «плей-оффовская» игра, мужская, много силовой борьбы. Мы готовились, знали, что соперник очень активно пойдет, и справились с игровым заданием», - сказал тренер, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.





Напомним, СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1. Матч проходил в Хельсинки.



Следующий матч состоится восьмого января. СКА встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.





Главный тренер СКА прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.