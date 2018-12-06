В Петербурге разыскивается мужчина по подозрению в растлении своего 8-летнего сына

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась 30-летняя женщина и рассказала о том, что ее бывший муж надругался над их сыном. По ее словам, 29-летний мужчина совершил преступление сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика в квартире в Пушкине.





Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, ведется проверка.





В Петербурге разыскивается мужчина, которого подозревают в растлении ребенка.