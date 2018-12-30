Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. В нем говорится, что праздник дарит людям радость и надежду, объединяет всех вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности.





Также в поздравлении отмечается, что с праздником православных христиан связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение.





Глава государства отметил, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую роль в жизни России.