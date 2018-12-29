В Петербурге мужчина не захотел расставаться со своей возлюбленной и пристегнул ее к себе наручниками

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась 23-летняя девушка и рассказала о том, что решила порвать отношения с мужчиной. Однако выяснения отношений привели к уголовному делу, так как 38-летний мужчина приковал наручниками свою бывшую пассию к себе, душил и угрожал ножом.





Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.





В своей квартире в Красносельском районе мужчина приковал наручниками свою бывшую возлюбленную и на протяжении пяти часов удерживал ее рядом с собой.