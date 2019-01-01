Рабочие Соснового Бора спасли от гибели ежика, который устроился на зимнюю спячку на действующем катке

Информацию о спасательной операции ежика разместили в группе “Мой Сосновый Бор”. Рабочие обнаружили ежика во время заливки катка. Зверек решил перезимовать на коробке.





Спасатели разместили видео в группе. Для впавшего в зимнюю спячку животного организовали из подручных средств нору в подвале.





"Сосновоборский ёжик решил перезимовать на коробке, и был обнаружен при заливке катка. Сейчас ежик спит в подвале на коробке, а то в убийстве обвинят. Сопит, правда, сильно…”, - сообщает один из спасателей в социальной сети.