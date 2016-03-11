Гости из Эстонии продемонстрируют свое пиротехническое мастерство на здании Биржи

В Рождество, с 10:00 до 21:00, на стрелке Васильевского острова пройдет второй фестиваль “Рождественская звезда”, сообщают в администрации Петербурга.





Два дня - 7 и 8 января - напротив Зимнего дворца гости города и жители смогут увидеть масштабное пиротехническое шоу. Организаторы подготовили фейерверки, 3D видео, огненные и световые представления.





В этом году в фестивале примут участие и международные гости. Так, титулованные команды из Эстонии продемонстрируют свое пиротехническое искусство.





Также в фестивале примут участие мастера огня, света и лазера, танцоры, художники, компьютерные дизайнеры 3D графики и анимации.