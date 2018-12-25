Индианку оставили без денег в центре Петербурга

Кража произошла в субботу, 5 января, около 19:00 вечера. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Пропажу денежных средств уроженка столицы Индии обнаружила в сувенирном магазине, расположенном на Большой Морской улице.





Потерпевшая является 23-летней студенткой из Орла. В кошельке, который она не обнаружила в сувенирном магазине, девушка хранила 3 тысячи рублей и банковскую карту.





По заявлению о краже проводится проверка.