Иномарку за 2 млн рублей угнали в Красносельском районе Петербурга

Черную иномарку Subaru Forester, по словам заявителя, угнали в ночь с 5 на 6 января. Временной промежуток, отмечает владелец машины с 21:00 по 06:00. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пострадавший - мужчина 38 лет. Сообщается, что общий ущерб составляет 2 млн рублей.





По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.