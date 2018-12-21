В Невском районе грабители напали на мужчину со спины, обездвижили и украли телефон за 83 тысячи рублей

В отделение полиции молодой человек 28 лет обратился на следующий день после ограбления. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Заявитель сообщает, что ограбление произошло 5 января около 20:30. Неизвестные напали на мужчину у дома 8, корпус 1 на проспект Елизарова в Невском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники ударили заявителя по голове и вырвали телефон стоимостью 83 тысячи рублей. Помимо этого, грабители забрали банковские карты.





Возбуждено уголовное дело по статье “грабеж”. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.