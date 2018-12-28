Пакет амфетамина изъяли у мужчины во Всеволожском районе рядом с поселком “Кокосы”

В субботу, 5 января, в ходе оперативно-розыскных работ сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который при себе имел 165,6 грамм амфетамина. Об этом сообщают ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Злоумышленника задержали в 100 метрах от Мурманского шоссе на проселочной дороге, ведущей к коттеджному поселку “Кокосы”. Задержанным оказался неработающий гражданин 40 лет.





Правоохранительные органы возбудили уговдное дело по статье “незаконное хранение психотропных веществ”.