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Пакет амфетамина изъяли у мужчины во Всеволожском районе рядом с поселком “Кокосы”

09:48
Тэги: Всеволожский район, наркотики, амфетамин, полиция, происшествие
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Тэги: Всеволожский район, наркотики, амфетамин, полиция, происшествие



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