При жестком столкновении автомобиля и микроавтобуса на Лиговском пострадали четыре человека

О происшествии сообщили очевидцы ДТП и разместили информацию в группе "ДТП

Столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса произошло в Московском районе Санкт-Петербурга. Ранее информацию о пострадавших не уточняли.





Как стало известно, в момент столкновения транспортных средств, в каждой машине находилось по два человека. Все участники ДТП пострадали. На месте работает реанимация и полиция.





и ЧП Санкт-Петербург".