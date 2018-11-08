Отпевание литературоведа Бориса Аверина пройдет в Федоровском соборе Петербурга 8 января

Как сообщают сотрудники культурно-образовательного проекта “Слушай сюда”, прощание с известным литературоведом Борисом Авериным состоится во вторник, 8 января.





Отпевание пройдет в Федоровском соборе в 12:00. После автобусы отправятся от Федоровского собора на Старое Петергофское кладбище. Похороны состоятся в 14:00. Поминки начнутся в 16:00 в доме Бориса Аверина по адресу: дом29 на Пролетарской улице (ж/д станция Сергиево). Автобусы, сообщают в сотрудники культурно-образовательный проект “Слушай сюда”, отправятся от кладбища.





Профессор СПбГУ Борис Аверин скончался в пятницу, 4 января. У литературоведа была онкология и несколько хронических заболеваний.