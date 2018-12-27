На Лиговском проспекте столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля привело к вызову реанимации

О дорожно-транспортном происшествие сообщают очевидцы. Информация о ДТП была размещена в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” около 8:30 утра.





По фотографиям видно, что при столкновении пострадали микроавтобус и легковой автомобиль. ДТП произошло на перекрестке Воздухоплавательной улицы и Лиговского проспекта, сообщают очевидцы.





Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com





“Жестко, три скорых, одна реанимация”, - пишут в группе.





В результате столкновения легковой автомобиль лишился практически всей передней части, микроавтобус также получил серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.