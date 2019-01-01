Патриарх Кирилл поздравил пользователей “ВКонтакте” с Рождеством

В своем видеообращении священнослужитель обратился к молодым подписчикам и поздравил их с Рождеством. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что иногда читает то, что ему присылают в социальной сети. Такое общение позволяет поддерживать двустороннюю связь. Патриарх также пожелал “в первую очередь, помощи божией в вашей жизни. Помощь нам нужна, даже если мы чувствуем себя очень сильными".





Патриарх также напомнил, что необходимо обращаться к Богу с молитвами, чтобы “он был с вами и споспешествовал вам во всем, что вы совершаете доброго, особенно тогда, когда на это доброе не хватает собственных сил”.