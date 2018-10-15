Музеи Кремля представят экспонаты из коллекции Петра I

Сотрудники Музеев Московского Кремля рассказали о предстоящих выставках, которые запанированы на 2019 года. Так, в ноябре 2019 года откроется выставочный проект “Очарованный странник. Петр I - исследователь, художник, коллекционер”.





Уточняется, что проект станет международным. В рамках экспозиции посетители смогут узнать о революционном характере императора. На выставке будут представлены экспонаты из коллекций музеев Германии, Нидерландов, Великобритании. Активное участие в проекте примут российские музеи, архивы и библиотеки.





Так, будут представлены экспонаты Государственного Эрмитажа, Военно-морского музея и коллекция Кунсткамеры. Выставочный проект будет доступен для посещения до марта 2020 года.