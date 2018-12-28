В заброшенном доме Адмиралтейского района нашли боеприпасы для противотанкового гранатомета

Опасная находка была обнаружена во время ремонтных работ в нежилом здании Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 5 января. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Четыре снаряда для противотанкового гранатомета обнаружили за гипсокартонной стеной.





Выстрели для РПГ-7 были найдены около 12 часов дня. Сообщается, что эвакуация не проводилась, а снаряды были вывезены на полигон для уничтожения.





АН “Оперативное прикрытие” напоминает, что подобные ручные гранатометы часто использовали криминальные группировки в 90-х годах.