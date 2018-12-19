Драматический "Звоните ДиКаприо!" и исторический “Годунов” названы лучшими сериалами для новогодних праздников

Опираясь на оценку критиков и зрителей был составлен рейтинг лучших сериалов в 2018 год, которые можно посмотреть во время новогодних праздников, сообщают “РИА. Новости”.





В список лучших для просмотра сериалов вошли семь отечественных работ. Так, среди них исторический сериал “Годунов”, в котором главную роль сыграл Сергей Безруков. Сериал “Ненастье” режиссера Сергея Урсуляка. Сериал - экранизация романа известного современного писателя Алексея Иванова.





Лидирующим стал сериал “Медное солнце”, в котором повествуется о событиях 1991 года.





Ведущую позицию заняла и детективная эпопея “Садовое кольцо” и сериал “Обычная женщина”. Особое место в списке занял драматический сериал “Звоните ДиКаприо!”. Работа комедийного режиссера Жоры Крыжовникова. Также, эксперты советую посмотреть, сатирический сериал “Год культуры”.