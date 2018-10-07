Милонов прочитал рэп в защиту музыкантов и снял клип с использованием музыки из песни “Хаски”

Видеоклип депутата Государственной думы Виталия Милонова появился в сети 5 января. Рэп-композиция, сообщает “Lenta.ru”, записана с целью поддержать музыкантов, чьи концерты отменяются. Так, за ноябрь и декабрь 2918 года были отменены концерты многих исполнителей, в том числе Хаски, Монеточки и Элджея.





Действие музыкального клипа начинается в барбершопе. Милонов видит новость о задержании рэперов. Тогда депутат планирует разобраться с несправедливостью и отправляется в приемную на своем автомобиле. Очевидно, что Виталий Милонов против запрета концертов российских рэп-исполнителей.



