В лидеры российского проката выбилась кинолента “Т-34” и собрала 1 млрд рублей

Всего за одну неделю проката военно-приключенческий фильм “Т-34” собрал более 720 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Лидером проката кинолента стала не только в России, но и странах СНГ.





Премьерная картина режиссера Алексея Сидорова повествует о советских танкистах и их подвигах в годы Великой Отечественной войны. В широкий прокат фильм вышел 1 января 2019 года. Главные роли исполнили актеры Александр Петров и Виктор Добронравов.





Уточняется, что на данный момент картина лидирует с точки зрения сроков сбора. Так, в прошлом году фильму “Движение вверх” для преодоления отметки в 1 млрд рублей понадобилось 10 дней.